'윤석열 댓글지원 부대' 가동한 남성단체… '크라켄'도 안 막는다

기사 '좌표' 찍고 윤석열 지지 댓글

정치권 댓글조작 비판하지만 사실상 방치

[아시아경제 박준이 기자] ‘대통령 당선 돼서 여가부 폐지만 해주면 됩니다. 빠르게 진압 갑시다!’

한 남성단체가 메신저 앱을 통해 회원들에게 윤석열 국민의힘 대선후보를 지원하는 조직적 댓글 활동을 지시하는 것으로 확인됐다. ‘여가부(여성가족부) 폐지’를 목적으로 윤 후보와 관련된 각종 보도에 후보를 옹호하거나 반대 여론에 반박하는 게시글을 달며 본격적인 지원에 나선 것이다. 하지만 정치권이 수수방관하면서 젠더갈등을 오히려 조장하고 있다는 비판이 나온다.

28일 본지 취재 결과 이 남성단체는 메신저 앱인 ‘디스코드’를 통해 윤 후보 관련 보도 링크를 공유하며 단체 댓글 활동을 유도하고 있다. 주 목적은 ‘여가부 폐지’이지만, 이를 실현하기 위해 윤 후보를 지원하는 것이다. 전날 오후에도 단체 대표는 디스코드 내 ‘언론정화팀’ 채널에 윤 후보의 생방송 인터뷰 영상을 공유하며 댓글 작성을 독려했다. 또 앞서 이재명 더불어민주당 대선후보 관련 발언, 윤 후보 무속인 논란 등의 보도 링크와 함께 "맞서 싸우자", "화력 보여주자"고 밝혔다.

이 단체는 포털 카페 회원수가 2만명, 디스코드 동시 접속자 수(오후 8시 기준)가 6000여명에 달하는 단체로, 지난 8일 윤 후보가 ‘여가부 폐지’ 공약을 꺼내든 시점부터 본격 지지 활동을 시작했다. 지난달 4일에는 여의도 국민의힘 중앙 당사 앞에서 이수정 경기대 범죄심리학과 교수의 선거대책본부 퇴진을 요구하는 집회를 열기도 했다.

문제는 정작 당에서 이준석 국민의힘 대표가 소프트웨어 ‘크라켄’을 전면에 내걸고 ‘댓글 조작 방어’를 강조하고 있는 상황이라는 점이다. 그러나 현재 국민의힘에서는 윤 후보를 공격하는 댓글 외에는 관리하지 않는다. 선대위에서 디지털 본부장을 맡았던 이영 의원은 통화에서 "윤 후보를 비방하거나 공격하는 댓글 활동 외에는 적발, 감독하지 않는다"고 말했다. 민주당 선대위 관계자도 "댓글 조작을 관리하는 시스템이 없다"고 밝혔다.

이광재 매니페스토실천본부 사무총장은 "이런 온라인 활동은 현재 선거법 상 불법은 아니지만, 다른 사람의 의견 표출을 막고 공공성을 흔드는 위험한 행위"라며 "정치권이 선거 기간 젠더 등 갈등이 증폭되는 것을 조정할 수 있어야 하는데 오히려 방치하거나 이용하고 있는 상황"이라고 진단했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr