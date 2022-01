낙폭 과대 인식…코스피·코스닥 상승 출발

장 초반 개인, 기관투자자 순매수

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 상승 출발했다. 패닉셀링으로 인해 주가가 과도하게 하락하자 저점 매수세가 유입되면서 소폭 오름세를 보인 것으로 분석된다.

28일 오전 9시 9분 코스피는 전 거래일 대비 0.45%(11.72포인트)오른 2626.21을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.13%(3.38포인트) 오른 2617.87로 장을 출발했다. 투자자 동향을 보면 개인과 기관이 각각 980억원, 984억원어치 주식을 샀고 외국인은 홀로 1997억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 5,384,905 전일가 71,300 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "삼성전자, 올해 비메모리 사업 이익 2배 예상"내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 오토앤" 입수삼성 "불확실성 감안한 투자계획 수립…QD 수율 연말께 개선"(종합) close 가 0.84% 오른 7만1900원을 가리키고 있다. 이어 SK하이닉스(2.20%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 723,000 전일대비 11,000 등락률 +1.54% 거래량 56,193 전일가 712,000 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 삼성바이오로직스, 2조8000억원 규모 에피스 지분 전량 매입삼성바이오로직스, 3조 규모 주주배정 유상증자 결정기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’ close (0.14%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 628,000 전일대비 18,000 등락률 +2.95% 거래량 188,769 전일가 610,000 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]LG엔솔 상장 후폭풍…2차전지 관련주 동반급락권영수 LG에너지솔루션 부회장 "주주 친화 정책 펼치겠다"기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’ close (3.28%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 181,000 전일대비 5,500 등락률 -2.95% 거래량 387,082 전일가 186,500 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 아이오닉 5·투싼·GV80, 獨 전문지서 최고 수입차 선정현대차·기아, 올해 목표 747만대…관건은 ‘반도체’만년 2위였던 현대차 영업부장, 작년엔 1위 됐다 close (0.27%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 83,300 전일대비 700 등락률 +0.85% 거래량 670,860 전일가 82,600 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 "미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 [특징주] 카카오, 3.57% ↓…성장주 투자 심리 위축기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’ close (0.73%)는 올랐다. 전일 상장으로 시총 2위에 올라선 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 469,500 전일대비 35,500 등락률 -7.03% 거래량 1,388,224 전일가 505,000 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 한화투자 "코스피 투자, 종목 줄이고 지수 반등에 초점 맞춰야"내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 오토앤" 입수“오토앤" 추천주 3上, 또 일냈다! 후속株 하나 더! 연속 적중 "上" close 은 2거래일 연속 하락세다. 이날 회사는 5.74% 내린 47만6000원에 거래됐다. 이외에 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 1,000 등락률 -0.33% 거래량 347,717 전일가 303,000 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"네이버, 올해 영업이익 증가율 반등할 것""미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 NAVER, 지난해 영업이익 1조3255억…전년동기대비 9%↑ close (-1.82%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 554,000 전일대비 40,000 등락률 -6.73% 거래량 223,357 전일가 594,000 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "삼성SDI, 1분기 전기차 배터리 실적 전망 ↓…목표주가 하향"삼성SDI, 지난해 4분기 영업이익 2657억…1주당 1000원 배당삼성SDI, 작년 영업익 1조676억원…'사상최대' close (-1.85%)도 내렸다.

한지영 키움증권 연구원은 “최근 연이은 패닉셀링으로 인한 주가 폭락이 펀더멘털을 넘어선 측면이 있기 때문에 국내 증시는 낙폭과대 인식성 기술적 반등과 저점 매수세가 유입돼 하방 압력이 제한될 것”이라며 “애플이 공급난 사태에도 어닝서프라이즈를 기록했다는 점은 지수 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 설명했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.35%(2.96포인트) 상승한 852.19를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.39%(3.34포인트) 오른 852.57로 장을 시작했다. 투자자 동향을 보면 개인과 기관이 각각 154억원 25억원어치 주식을 샀고 외국인은 홀로 182억원어치 주식을 순매도했다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 61,200 전일대비 1,200 등락률 +2.00% 거래량 248,511 전일가 60,000 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’"오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래 close 는 2% 오른 6만1200원에 거래됐다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 91,900 전일대비 1,300 등락률 -1.39% 거래량 143,079 전일가 93,200 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제"오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래 close (0.21%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 64,800 전일대비 900 등락률 -1.37% 거래량 228,913 전일가 65,700 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’"오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래 close (0.46%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 30,450 전일대비 700 등락률 +2.35% 거래량 179,355 전일가 29,750 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 "오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래기관 순매수에 코스피·코스닥 동반 상승 출발 close (1.68%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 80,800 전일대비 1,600 등락률 +2.02% 거래량 77,707 전일가 79,200 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’"오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래 close (2.15%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 55,100 전일대비 2,500 등락률 +4.75% 거래량 822,893 전일가 52,600 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’"오르긴 오르는데…" 코스피, FOMC·LG엔솔 상장에 제한적 반등 close (1.71%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 179,900 전일대비 400 등락률 +0.22% 거래량 7,901 전일가 179,500 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 악재 휘몰아친 시총...순위 지각변동美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래 close (0.89%)는 올랐고 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 296,700 전일대비 29,400 등락률 -9.02% 거래량 276,779 전일가 326,100 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 “오토앤" 추천주 3上, 또 일냈다! 후속株 하나 더! 연속 적중 "上"[특징주]'내부자 거래 수사' 에코프로비엠, 장 초반 보합세‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (-3.10%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 158,500 전일대비 11,000 등락률 -6.49% 거래량 403,755 전일가 169,500 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]LG엔솔 상장 후폭풍…2차전지 관련주 동반급락기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’FOMC 경계감에 우크라이나 불안까지 …‘갈팡질팡’ 코스피 2720선 거래 close (-4.2%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 111,500 전일대비 15,100 등락률 -11.93% 거래량 733,468 전일가 126,600 2022.01.28 09:42 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’내일 바로 터진다! 초대형 "제2의 오토앤" 입수위메이드 쉬었다, 2022년 크게 터질 초대형 "제2의 위메이드" 공개! close (-1.90%)는 내렸다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr