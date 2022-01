지어소프트, 지어솔루션 250억 유증 "2차전지 사업 본격화"

[아시아경제 김유리 기자] 새벽배송업체 오아시스마켓을 자회사로 둔 지어소프트가 2차전지 사업을 본격화한다.

지어소프트는 2차전지 소재 제조업을 위해 신규 설립한 지어솔루션이 유상증자를 진행한다고 26일 밝혔다. 총 250억원 규모로 신주는 지어소프트가 100% 인수한다.

신주 인수금은 지어소프트 최대주주 김영준 의장(지어소프트·지어솔루션 대표)이 지어소프트에 150억원의 자금을 수혈하면서 마련했다. 지어소프트는 이날 150억원 규모 유상증자 계획을 발표했다. 김 의장이 시가로 해당 주식을 인수한다. 지어소프트는 김 의장이 투입한 150억원과 여유 자금을 합해 총 250억원 규모 지어솔루션 신주를 인수한다.

지어소프트의 100% 자회사로 설립된 지어솔루션은 2차전지 전용 니켈도금강판 제조업체로 2023년 3월 시제품을 출시할 예정이다. 이후 안정화를 거쳐 2023년 3분기부터 본 상품을 양산해 시장에 공급할 계획이다. 공장부지는 대구국가산업단지와 김천산업단지를 후보지로 하고 있다. 회사 측은 "곧 한 곳을 매입해 공장을 건설할 것"이라고 말했다.

회사 관계자는 "2차전지 소재 양산 시스템 설계 및 공장 건설 설계를 완료하는 등 2차 전지 사업에 속도를 낼 예정"이라며 "반도체 장비 전문가였던 김 의장이 전면에 나서 자금을 투입하고, 2차전지 소재 양산 장비 개발에도 참여해 빠르게 신사업 확장을 이뤄낸다는 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr