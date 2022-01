대영포장 대영포장 014160 | 코스피 증권정보 현재가 2,340 전일대비 40 등락률 +1.74% 거래량 3,433,733 전일가 2,300 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 찾았습니다! 또 한 번 신기록 달성!“제2의 씨젠” 나왔습니다! 임상3상 관련株 또 한번의 역사 기록! '오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환 close 는 지난해 연결 기준으로 매출액 3225억9439만5000원, 영업이익 122억1859만3000원을 기록했다고 26일 공시했다. 이는 전년 대비 매출액과 영업이익이 각각 23.7%, 159.9% 증가한 수치다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr