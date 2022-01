GS건설은 연결재무제표 기준으로 지난해 실적을 잠정 집계한 결과 매출액 9조365억7600만원, 영업이익 6461억7700만원을 기록했다고 26일 공시했다. 이는 전년 대비 각각 10.73%, 13.89% 하락한 수치다.

