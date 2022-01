[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주경찰청은 26일 빛고을 으뜸 지역경찰 2명을 선발해 인증서와 인증배지를 수여했다.

작년 4분기 빛고을 으뜸 지역경찰로 선정된 동부경찰서 산수파출소 이혜주 경위, 서부경찰서 상무지구대 봉세창 경사는 112신고 출동건수 및 검거지수, 각종 수범사례 등에서 높은 점수를 받아 빛고을 으뜸 지역경찰로 선정됐다.

빛고을 으뜸 지역경찰은 광주경찰청 소속 1073명의 지역경찰 중 분기별 2명을 선정, 시상하는 제도로 지난해 최초 시행됐다.

김준철 청장은 표창을 수여한 직후 수상자들과 간담회를 갖고, 앞으로도 주민들과 밀접하게 소통하여 지역 치안불안요인을 해소해주길 당부하며 현장 지역경찰관들의 노고를 격려했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr