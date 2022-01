[아시아경제 지연진 기자] 지어소프트 지어소프트 051160 | 코스닥 증권정보 현재가 16,000 전일대비 550 등락률 -3.32% 거래량 292,306 전일가 16,550 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 플래티어도 상장 첫날 따상 이어 이틀째도 20%대 상승세!!이베이코리아 잡고 몸값 '쓱' … 이제는 IPO 경쟁"지어소프트, 오아시스 페이 출시…성장성에 날개 단다" close 는 150억원 규모의 유상증자를 결정했다고 26일 공시했다.

신주는 다른 회사 지분 인수를 위해 89만9875주가 제3자배정 방식으로 발행되며 주당 가격은 1만6669원이다.

신주 상장 예정일은 다음달 18일이다.

이 회사는 자회사인 2차전지 소재 니켈도금 강판 제조사인 지어솔루션의 주식 500만주를 250억원에 취득하기로 했다. 이 지분은 자회사 유상증자에 참여해 취득하기로 했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr