[아시아경제 지연진 기자] 팜스코는 지난해 연결기준 매출액이 전년동기대비 15.2% 증가한 1조5368억원을 기록했다고 26일 공시했다

같은기간 영업이익은 0.5% 감소한 395억원이었고, 당기순적자는 6원으로 적자전환했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr