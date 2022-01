올해 1000개 일자리 +α 창출 … 부산시, 유베이스와 컨택센터 신설 MOU 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시는 26일 오후 국내 최대 컨택센터 운영사인 유베이스와 ‘유베이스 부산 컨택센터 신설’에 대한 양해각서(MOU)를 체결한다.

비수도권 지역에 컨택센터 신설을 검토한 유베이스는 우수한 인력풀과 풍부한 생활 인프라를 갖춰 최적의 투자지로 주목받고 있는 부산을 최종 선택했다.

컨택센터 시설은 비대면 시대 콜 수요 급증과 코로나19 등 갑작스러운 대외적 위험에 대비하기 위해 진행됐다.

업무협약으로 유베이스는 부산시 연제구 일원에 컨택센터를 신설해 올해 안에 1000명을 신규 채용하고 이후 사업 성과에 따라 단계적으로 1000여명의 추가 고용을 검토할 예정이다.

유베이스는 1998년 설립된 이후 해외 글로벌 전문기업이 주류인 컨택센터 BPO(Business Process Outsourcing, 업무처리 위탁) 시장에서 업계 1위로 성장한 플랫폼 기업이다.

회사는 서울, 부천 등에 1만6000여석의 컨택센터를 운영 중이다.

전국적으로 산업용지가 부족한 상황에서 무공해 산업이자 일자리 창출 사업인 컨택산업에 대해 부산시는 차별화된 상담직 전문인력양성프로그램 운영과 각종 행·재정적 지원 강화 등의 정책을 펼치고 있다.

시는 2021년 기준 총 156개 사, 2만905석의 신규 컨택센터 일자리를 누적 창출했다.

박형준 부산시장은 “지속해서 지역인재를 양성하고 투자유치 기반을 조성해 유치기업이 부산에 성공적으로 정착할 수 있도록 하고, 기업이 찾고 청년이 머무르는 부산을 만드는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr