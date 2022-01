커피베이, 프랜차이즈 수준평가 ‘1등급’·‘명예의 전당’ 등극

[아시아경제 문혜원 기자] 커피베이가 프랜차이즈 수준평가에서 최고 등급인 ‘1등급’을 받았다고 26일 밝혔다. 이와 동시에 ‘우수프랜차이즈’ 선정 및 ‘명예의 전당’에 등극하는 영예를 안았다.

소상공인시장진흥공단이 주관하는 ‘프랜차이즈 수준평가’는 예비 창업자가 성공적인 창업을 이룰 수 있도록 매년 프랜차이즈 브랜드들의 수준 평가 및 정보를 제공하는 역할을 한다. 가맹본부의 특성, 계약 특성, 가맹점 지원, 관계 품질, 시스템 성과의 5가지 항목을 세분화해 서류 심사, 가맹점 서베이, 현장 실사 등 까다로운 심사를 진행하고, 4가지 등급으로 분류해 평가한다.

커피베이는 모든 심사 항목에서 골고루 높은 점수를 받아 올해 5년 연속 최우수 등급인 ‘1등급’ 인증을 받았다. 이와 함께 1~2등급으로 지정되는 브랜드에게만 수여하는 우수 프랜차이즈를 9년 연속 선정 받았으며, 2017년 이후 5년 연속으로 1등급 평가를 받아 명예의 전당에 등극됐다.

백진성 커피베이 대표는 "수준평가에서 1등급, 우수프랜차이즈 선정, 명예의전당 등극의 영예를 얻을 수 있었던 것은 본사를 믿고 각자 자리에서 힘써주시는 점주님들 덕분"이라고 말했다.

