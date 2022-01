주주만 보이고, 지역은 안보이나 … 이강덕 포항시장, “포스코지주사 전환, 상생약속 감감무소식”

지주사·미래기술연구원 반드시 포항에 둬야

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 이강덕 포항시장이 포스코 지주회사 전환을 앞두고 지주사와 미래기술연구원의 서울 입지 계획에 대해 강하게 우려하고 있다.

이 시장은 “포스코는 포항을 통해 발전했고 시민은 많은 고통과 어려움을 감내하며 견뎌왔는데, 오늘날 지주사 전환은 지역과 상생협력을 위한 어떤 소통과 대책도 없었다”고 말했다.

또 “포스코센터와 연구기관 등이 서울에 이전해 인력 유출이 더 가속화됐는데, 지주사마저 서울에 설치한다면 포항으로서는 소외될 수밖에 없다”며 당혹해 했다.

지난해 12월 10일 지주회사 전환을 위한 물적 분할을 이사회에서 결정하고, 오는 28일 최종 의결을 위한 임시 주주총회를 앞두고 있다.

포스코는 지주사 전환 과정에서 ‘자사주 소각’과 ‘철강사업 자회사 비상장 정관 명시’ 등 주주들을 위한 대책은 내놓았지만, 지역을 위한 상생협력 대책에 대해서는 아무런 해답을 내놓지 않고 있는 것으로 알려졌다.

이강덕 포항시장은 “포스코그룹 지주사와 미래기술연구원을 포항에 설치해 시민과 함께하는 포스코 상생약속을 이행해 달라”고 촉구했다. 또 “포항의 역사에 포스코가 무한한 책임과 상생협력 정신을 기대한다”고 말했다.

포항시의회도 지난 24일 ‘포스코그룹 지주회사 전환과 관련한 지역사회 상생 촉구 결의문’을 채택하고, 지주사의 포항 설립과 지역상생 대책 마련을 촉구했다.

