오스템임플란트, 작년 4분기 순이익 적자 전환...횡령사건 영향

오스템임플란트는 지난해 4분기 연결기준 잠정 영업이익이 466억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 순이익은 526억원 손실로 적자 전환한 것으로 나타났다.

같은 기간 매출액은 2367억원으로 전년 동기 1948억원 대비 21.5% 늘었다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr