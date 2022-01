구례군, 농업용 유용미생물 연중 공급

유용미생물 6종, 연간 500톤 생산·공급 예정

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 25일 자체 생산한 6종의 미생물 500톤을 농업인에게 공급한다고 밝혔다.

친환경농업 확대와 축사 악취 저감을 위해 용방면에 소재한 유용미생물배양센터에서 EM균, 고초균, 유산균, 효모균, 광합성균, BM활성수 등을 배양한다.

군은 지난해 3982농가에 414톤의 미생물을 공급해 토양 환경개선과 작물의 생육촉진에 도움을 주는 등 친환경농업실천을 했다.

축사분뇨에 미생물을 살포해 악취를 저감 시키는 방법은 농가의 큰 호응을 받고 있다.

군은 공급량을 해마다 늘리고 있다.

미생물의 활용방법에 대한 교육을 받은 군민을 대상으로 공급하고 있으며, 매주 목요일에 유용미생물배양센터를 방문하면 공급받을 수 있다.

올해 유용미생물 활용 교육은 내달 10일 용방면 체류형농업창업지원센터에서 진행하고 하반기에 1회 더 추진할 예정이다.

지난 2011년부터 배양공급시설을 운영해 오던 군은 노후화된 일부 시설을 교체하기 위한 3억원의 예산 확보를 통해 양질의 미생물을 확대 공급할 계획이다.

김순호 구례군수는 “친환경농업 경쟁력 강화와 고품질 농산물생산의 일환으로 유용미생물의 수요가 증가하고 있다”며 “장비교체를 통해 더 좋은 품질의 미생물을 공급해 농가소득에 보탬이 됐으면 한다”고 말했다.

미생물에 관한 문의는 농업기술센터 원예작물팀으로 하면 된다.

