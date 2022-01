반도건설은 코로나19 확산 장기화로 경영환경이 위축된 중소 협력사들의 자금난을 해소하기 위해 설 연휴 전에 공사대금을 앞당겨 지급했다고 25일 밝혔다.

2018년부터 명절 전 공사대금 조기 지급을 꾸준히 진행해 온 반도건설은 올해도 설 명절을 앞두고 협력사들이 자금운용을 원활히 할 수 있도록 350여개 협력사에 600억원 규모의 공사대금을 앞당겨 지급했다.

반도건설 이정렬 시공부문대표는 "지난해 코로나19 속에서도 협력사들의 협조와 노력 덕분에 소기의 경영성과를 달성할 수 있었다"며 "올해도 협력사와의 소통과 신뢰를 바탕으로 재무적 지원과 함께 기술개발 교육 지원, 친환경·저탄소 공동 기술연구 등 지속적인 '상생 및 동반성장' 관계를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

