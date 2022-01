[클릭 e종목]"코리안리 적정 가치, 시총의 2배"…목표가↑

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 코리안리 코리안리 003690 | 코스피 증권정보 현재가 9,570 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,880 2022.01.25 07:43 장시작전(20분지연) 관련기사 코리안리, 3분기 영업익 662억...전년 동기比 118.7%↑배당 관점에서 관심 종목은 코리안리·삼성화재[클릭 e종목]"코리안리, 우수한 경상이익...목표가 ↑" close 에 대해 적정 사업 가치가 현재 시가총액의 2배 수준이라고 판단한다면서 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 1만9000원으로 올린다고 25일 밝혔다.

이홍재 하나금융투자 연구원은 "중장기 실적과 외형 성장은 물론 배당 가시성도 높아 보험업종 내 최고의 펀더멘털을 보유하고 있지만 주가는 주가자산비율(PBR)의 4배에 불과하며, 올해 추정 배당수익률은 7.8%에 달한다"며 "작년은 코로나19 적립금이 전년 대비 약 2배 증가하고, 글로벌 자연재해 손해액 규모는 10년내 3번째, 1970년 이후로는 4번째 큰 규모였지만 순이익이 증가율이 21.1%에 이를 전망"이라고 전했다.

코리안리는 올해 순이익 증가율이 38.8%로 추정된다. 코로나19 적립금 중 손보 부문의 경우(250억원 예상) 사고 면책 효력 발

생으로 올해는 축소되고 생보 부문은 보수적으로 기적립(550억원 예상)한데다 사망률이 감소하고 있기 때문에 올해 적립금 규모는 감소할 수 밖에 없다.

또한, 7~8월 글로벌 자연재해가 역대급 규모였기에 3분기에 인식한 자연재해 손실액의 전년 대비 증가分(478억원)은 대부분 일회성 요인으로 볼 수 있다. 글로벌 재보험사들의 올해 예상 이익 증가율은 30%에 이른다. 최근 10년간 글로벌 재보험요율 상승의 시작점이 2011년(자연재해 피해규모 2위), 2017년(자연재해 피해규모 1위)이었다는 점에서 올해 요율 상승 속도가 높아질 가능성도 있다.

이 연구원은 "재보험 업황이 좋아지는 점 외에도 신사업인 공동재보험 수재가 본격적으로 시작되었다는 점도 긍정적"이라며 " 공동재보험 수재시 직접적인 손익 영향은 크지 않지만, 금리부부채를 보유하게돼 K-ICS 아래 지급여력비율이 개선되는 효과가 예상된다"고 전했다. 이같이 향상되는 자본 여력은 배당성향 등 주주 가치 제고로 이어질 수 있고, 다른 보종에 대한 보유 여력 및 투자 자산 유연성 향상에 따라 중장기 손익 증대 가시성이 높아질 것으로 전망된다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr