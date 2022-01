김동연, 이재명·윤석열에 만남 제안… "제대로 된 의제 만들자"

토론 주제, 형식 상관없이 만남 가능

"자기들끼리 토론, 공정하지 않다"

[아시아경제 박준이 기자] 김동연 새로운물결 대선후보가 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보에게 정책 논의를 위한 만남을 제안했다.

김 후보는 21일 서울 여의도 대선캠프에서 '국민께 드리는 김동연의 지부상소' 긴급 기자회견을 열고 "오늘 저 김동연은 감히 국민의 이름으로 이 후보, 윤 후보에게 제안한다"며 "경제 위기 극복과 민생을 구하기 위해, 국가 미래를 위한 제대로 된 의제를 만들기 위해 저와 만납시다"고 밝혔다.

그는 "대통령 선거 국면에 위기 극복 대안이나 미래 비전은 보이지 않고 상대 후보의 치부 들추기, 네거티브에만 몰두하고 있다"며 "대한민국 대통령 선거가 이대로 가서는 안 된다"고 밝혔다.

김 후보는 소상공인 손실 보상, 청년 문제, 권력 구조 대개혁을 위한 개헌 등 주제를 막론하고 토론에 임하겠다고 밝혔다. 토론의 형식과 방법도 따지지 않고 "1:1 만남에도 응하겠다"고 덧붙였다.

또 "저의 주장을 국민께 알릴 기회를 달라는 요청이기도 하다"며 "양당 후보가 자신들끼리만 토론하는 것은 공정하지 않다"고 강조했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr