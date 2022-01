[포토] "인재가 미래다" … 롯데인재개발원 오산캠퍼스 개원

롯데그룹이 20일 경기도 오산시에 위치한 롯데인재개발원 오산캠퍼스에서 신동빈 롯데 회장을 비롯해 각 사업군 총괄대표, 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 28,300 전일대비 50 등락률 +0.18% 거래량 84,128 전일가 28,250 2022.01.20 15:30 장마감 관련기사 '인재경영' 속도 내는 신동빈, 리뉴얼한 인재개발원서 새해 첫 회의신동빈 회장, 오늘 인재개발원에서 사장단 회의 … '인재경영' 시동롯데지주 “미니스톱 인수 검토중” close 및 계열사 대표 등 70여명이 참석한 가운데 개원 행사를 열고 기념식수 등을 진행했다.

롯데는 인재개발원 오산캠퍼스를 미래 환경에 대응하고 창의적인 학습과 소통이 가능한 공간으로 만들기 위해 2019년 8월부터 1900억원을 투입해 리뉴얼을 시작, 이날 새롭게 문을 열었다.

기념식수 사진 왼쪽부터 하석주 롯데건설 대표, 이영구 롯데 식품군 총괄대표, 김교현 롯데 화학군 총괄대표, 송용덕 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 28,300 전일대비 50 등락률 +0.18% 거래량 84,128 전일가 28,250 2022.01.20 15:30 장마감 관련기사 '인재경영' 속도 내는 신동빈, 리뉴얼한 인재개발원서 새해 첫 회의신동빈 회장, 오늘 인재개발원에서 사장단 회의 … '인재경영' 시동롯데지주 “미니스톱 인수 검토중” close 대표, 신동빈 롯데 회장, 이동우 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 28,300 전일대비 50 등락률 +0.18% 거래량 84,128 전일가 28,250 2022.01.20 15:30 장마감 관련기사 '인재경영' 속도 내는 신동빈, 리뉴얼한 인재개발원서 새해 첫 회의신동빈 회장, 오늘 인재개발원에서 사장단 회의 … '인재경영' 시동롯데지주 “미니스톱 인수 검토중” close 대표, 김상현 롯데 유통군 총괄대표, 안세진 롯데 호텔군 총괄대표.

