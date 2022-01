최종건 차관 "UAE정상회담 취소는 이심전심"

[아시아경제 유인호 기자] 최종건 외교부 1차관이 최근 한국과 아랍에미리트(UAE) 정상회담이 직전에 돌연 취소된 것과 관련해 “외교의 언어로 표현하자면 이심전심 같은 것이 있다”고 밝혔다.

최 차관은 20일 오전 TBS 라디오 ‘김어준의 뉴스공장’에 출연해 “국가안보나 자국 입장에서 상당히 중요한 문제고, 예상하지 못했던 것이니 어쩔 수 없는 것 아니냐고 서로 이해하고 넘어가는 경우가 있다”고 말했다.

그러면서 “불쾌한 경우는 없었고, UAE 측도 문재인 대통령이 출발하기 직전에 매우 매우 정중한 언어로 예상하지 못한 상황이 발생했다고 했다”고 덧붙였다.

중동을 순방 중인 문재인 대통령은 지난 17일(현지시간) 무함마드 빈 자이드 알 나하얀 아부다비 왕세제과 정상회담을 할 예정이었지만 왕세제 측 사정으로 직전에 취소 통보를 받았다.

이로인해 문 대통령은 UAE를 직접 찾은 상황에서도 대면회담 대신 전화 통화로 왕세제와 대화를 나누게 되면서 외교적 결례라는 지적이 제기됐다.

UAE 측은 취소 배경을 공개하고 있지 않지만 예멘 반군 세력인 후티가 17일 UAE 수도인 아부다비에 드론 공격을 하는 것을 미리 감지했기 때문 아니냐는 추측이 나온다.

