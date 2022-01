BNK경남은행, 창원시에 설맞이 창원사랑상품권 8000만원 기부

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 17일 BNK경남은행으로부터 설맞이 창원사랑상품권 8000만원을 기탁받았다.

이날 기탁된 창원사랑상품권은 어려운 이웃의 차례비용을 지원하는 데 쓰인다. 시는 각 읍·면·동 행정복지센터에서 추천한 1600세대에 각 5만원씩 지원할 계획이다.

BNK경남은행은 그간 창원사랑상품권, 선풍기, 김장, 이불 등 시기별 물품 지원과 가스폭발 사고 지원 성금 등을 지원해 지난 한 해 2억6200만원을 기탁했다. 이외에도 다양한 사업으로 지역사회에 나눔 문화 활성화에 앞장서고 있다.

최홍영 경남은행장은 “설을 앞두고 장바구니 물가 상승 때문에 차례비용을 걱정하는 어려운 가정, 소외된 이웃들에게 조금이나마 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.

허성무 시장은 “매년 명절과 동·하절기 때 정기적으로 변함없이 나눔을 실천하고, 가까이에서 늘 함께해줘 든든하고 감사하다”며 “각 가정에서 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 잘 전달하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr