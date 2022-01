▲ 박기옥씨 별세, 박석호·박석진·박석기·박부남·박향순씨 부친상, 김태원·조인철(광주시 문화경제부시장)씨 장인상 = 17일 오전, 광주 VIP 장례타운 201호, 발인 19일 오전 8시 30분.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr