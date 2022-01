영암군, 설 명절 대비 원산지표시 지도·단속 추진

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암군이 설 명절을 앞두고 건전한 식품 유통 질서를 확립하고 군민들이 안심하고 먹을 수 있는 음식으로 명절 상차림을 준비할 수 있도록 국립농산물품질관리원 및 명예감시원과 함께 단속반을 편성해 원산지표시 지도·단속을 한다.

17일 군에 따르면 설 명절을 앞두고 수요가 증가하는 제수용품 및 선물용품의 농·축산물을 유통하는 음식점과 판매·가공 업체를 대상으로 원산지표시 이행(미표시, 거짓, 혼동표시 등) 여부와 축산물 원산지 증빙서류 구비 여부 등을 집중적으로 단속할 예정이다.

단속 결과에 따라 가벼운 위반사항의 경우 현장 계도 조치하고, 중대한 위반사항은 ‘농수산물의 원산지 표시등에 관한 법률’에 따라 처벌, 과태료 부과 등 행정조치를 할 방침이다.

군 관계자는 “군민들이 안심할 수 있는 먹을거리로 안전하고 즐거운 명절을 보낼 수 있도록 원산지표시 지도·단속에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr