대덕특구 중심 신산업 육성, 대전 '과학수도' 비상

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] “대덕특구의 강점을 살린 미래 선도형 신산업 육성으로 대전이 과학수도로 비상할 수 있도록 하겠다.”

허태정 대전시장이 17일 새해 첫 브리핑에서 이 같은 포부를 밝혔다. 시는 올해를 미래 도약을 위한 패러다임 대전환의 원년으로 정하고 ▲선도적 신산업 육성 ▲대전 중심의 국가균형발전 견인 ▲시민이 주인 되는 자치분권 실현 등을 역점과제로 설정해 추진할 방침이다.

우선 시는 올해 대덕특구를 중심으로 미래 新성장동력으로 주목받는 우주개발 관련 기술개발과 관련 산업 육성에 주력한다. (가칭) 우주청 설립을 주도해 고부가가치 우주산업 클러스터가 대전에 조성될 수 있게 한다는 것이 핵심이다.

특히 허 시장은 최근 윤석열 국민의힘 대선후보가 경남지역을 방문했을 당시 경남의 항공우주산업을 다각도로 지원하겠다고 한 것을 두고 “우주청은 반드시 대전에 설치돼야 한다”고 주장했다.

또 윤 후보 측에 경남지역 공약 내용의 재고를 요청하면서 “경남 소재의 우주항공산업 관련 생산기지를 기반으로 클러스터를 조성하겠다는 것은 단순히 산업적 측면 만을 고려한 것”이라며 “우주청은 정부의 정책을 수행하는 기능이 강한 만큼 산업기반만 볼 것이 아니라 연구개발 인프라 등 종합적 판단에 따라 정해져야 할 사안”이라고 강조했다.

이날 허 시장은 우주청 설립 외에도 세종, 청주 등 충청권 인접지역과 연계해 국가산업단지 규모의 충청권 신기술실증단지를 조성해 신기술 연구개발부터 실증, 기술사업화에 이르기까지 전 과정을 주도함으로써 대전이 국내 과학기술의 중심지가 되는 청사진을 제시했다.

이와 함께 지난해 시작한 스타트업파크와 팁스타운, 원도심에 조성될 도심융합특구 등 혁신창업인프라를 바탕으로 창업, 성장, 재도전의 선순환에 기반을 둔 기술창업생태계를 조성하는 데도 역량을 집중하겠다고 허 시장은 설명했다.

대전 중심의 균형발전을 위해선 대전역과 삽교역(충남 내포)을 잇는 충청내륙철도 건설사업을 신규 추진하고 반석~세종청사~청주공항을 잇는 도시철도 1호선 연장과 충청권광역철도 건설 등 광역교통망 구축사업을 구체화한다는 복안이다.

또 충청권 협력체계 구축으로 행정구역 통합을 단계적으로 진행해 대전을 거점으로 한 ‘광역경제·문화·생활권’ 구축을 실행에 옮기고 혁신도시와 도심융합특구, 역세권 중심의 차별화된 도시재생으로 원도심을 新경제 중심지로 부각해 나가겠다는 것이 시의 전략이다.

허 시장은 “대전은 전국에서 혁신성장 역량이 가장 높은 지역으로 시는 올해 이러한 강점을 살려 대전이 패러다임 대전환을 선도해 과학수도로 비상할 수 있도록 하기 위해 시정 역량을 집중할 방침”이라며 “이를 통해 지역 산업과 경제발전으로 시민 삶의 질을 높일 수 있도록 하겠다”고 말했다.

