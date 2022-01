◇ 승진

▲디지털편집국 여수 지역 담당 국장 강명수 ▲논설실 국장대우 조덕진 ▲디지털편집국 국장대우 오세옥 ▲디지털편집국 부국장 류성훈 ▲디지털편집국 부국장대우 유지호 ▲디지털편집국 부장 임정옥 ▲디지털편집국 부장 김현수 ▲디지털편집국 순천 지역 담당 부장 김학선 ▲디지털편집국 부장대우 도철원 ▲마케팅사업본부 차장 이수빈 ▲경영관리본부 차장 김미리 ▲디지털편집국 광양지역 담당 차장 이승찬 ▲디지털편집국 장성 지역 담당 차장 대우 최용조

◇ 보직

▲경영관리미디어본부장 양기생 ▲디지털편집국 취재1본부장 박석호 ▲디지털편집국 취재2본부장 류성훈

