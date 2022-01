제주삼다수, 인도네시아 할랄 HAS 인증 취득

[아시아경제 이승진 기자] 제주삼다수가 인도네시아 할랄 ‘HAS(Halal Assurance System)’ 인증을 획득했다고 17일 밝혔다.

인도네시아에 먹는샘물을 수출하기 위해서는 할랄 인증을 받아야 한다. 제주삼다수를 생산, 판매하고 있는 제주특별자치도개발공사는 2017년 할랄 인증을 취득한 뒤 최근 관련 인증을 갱신했다.

특히 제주삼다수는 2017년 최초 인증 취득 이후 할랄 인증 정책과 할랄 보증시스템 11가지 기준의 이행과정 요건을 완벽하게 충족하는 할랄 최고등급인 ‘A등급’을 3회 연속으로 받으면 주어지는 ‘HAS’인증을 국내 먹는샘물 업계에서는 최초로 받았다.

할랄 인증은 이슬람 율법에 따라 허용된 것을 뜻하며, 엄격한 규칙에 의해 생산된 식품에만 부여되는 인증이다.

인도네시아 할랄 인증은 인도네시아 울라마 협의회(MUI)에서 발행하고 있는데, 먹는샘물과 관련한 할랄 인증을 받기 위해서는 물과 직접적으로 접촉해있는 생산설비 및 여과 필터, UV Lamp 석영관의 재료에서 동물성 원료가 들어가지 않음을 증명해야 한다. 원료 입고부터 제품 출하까지 이슬람 율법에 어긋나지 않는 까다로운 요건을 충족해야 인증을 취득할 수 있다.

한편 제주삼다수는 할랄 인증 외에도 품질경영표준인 ISO9001, 국제식품안전표준인 FSSC22000, 미국위생협회의 NSF 등 다수의 글로벌 인증을 보유하고 있다.

김정학 제주개발공사 사장은 “제주삼다수의 청정관리와 품질인증 등을 통해 먹는 샘물 시장 리더로서 자부심을 지키고 브랜드 파워 1위로서의 입지를 다져 글로벌 생수 시장에 진출할 수 있는 발판을 더욱 확고히 하겠다”고 강조했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr