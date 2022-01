포카리스웨트, 프로농구 올스타전 공식 음료 활동

[아시아경제 임혜선 기자] 동아오츠카는 포카리스웨트가 지난 16일 대구체육관에서 열린 ‘2021~2022 KGC인삼공사 정관장 프로농구 올스타전’에서 공식음료로 참여했다고 17일 밝혔다.

2년 만에 팬들을 만나는 이번 프로농구 올스타전은 선수와 팬들이 호흡하는 다양한 이벤트와 볼거리가 마련됐다. KBL 최고의 슈터를 가리는 ‘포카리스웨트 3점슛 콘테스트’에서는 이관희(창원 LG)가 허웅(원주 DB)을 19-12로 꺾고 우승을 차지했다.

동아오츠카는 우승자 이관희 선수에게 200만 원의 상금을 수여했다.

동아오츠카는 올스타전 관람 농구 팬들을 위한 전광판 퀴즈 이벤트, 응원 이벤트, 포카리스웨트 라벨 분리 이벤트 등을 준비했다. 동아오츠카는 전광판 퀴즈 이벤트와 응원 이벤트에 참여한 현장 농구 팬 10명에게 감사의 마음을 담아 포카리스웨트 굿즈 키트를 상품으로 증정했다.

또한 농구 팬들에게 투명 페트병과 라벨을 분리해 버리는 올바른 페트병 분리배출 방법을 알리기 위해 ‘포카리스웨트 라벨 분리 이벤트’를 진행했다.

‘포카리스웨트 라벨 분리 이벤트’는 포카리스웨트 라벨과 투명 페트병을 분리 배출한 뒤, 뚜껑을 농구 골대에 던져 골인 시 상품을 증정하는 행사로, 동아오츠카는 색다른 경험을 통해 일상 속 자원 재활용과 환경보호 메시지를 알리고자 이번 이벤트를 기획했다.

한편 동아오츠카는 KBL과 함께 올스타전을 개최한 대구 지역 6개 학교 농구부 학생들에게 1,000만원 상당의 포카리스웨트와 스포츠 용품을 지원할 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr