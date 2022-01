대전시, ‘국제자살예방협회’ 가입…국내 첫 사례

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 최근 중앙정부와 지방정부 중 처음으로 국제자살예방협회(International Association for Suicide Prevention) 정회원으로 가입했다.

17일 시에 따르면 대전은 지난해 11월 협회에 회원 가입 의사를 타진, 회원 가입을 추진했다. 회원 자격은 3년간 유지된다.

협회는 1960년 설립된 비영리단체로 미국, 캐나다, 호주 등 78개국이 참여한다.

이 협회는 세계보건기구와 함께 매년 9월 10일을 자살예방의 날로 지정해 운영하는 중으로 자살 및 자살위험 행동을 예방하고 사회적 영향 연구 분석과 공동 예방활동으로 국제 협력체계를 강화하는 것에 활동 목적을 둔다.

이동한 시 보건복지국장은 “협회 가입으로 국가 간 자살예방 정책과 동향을 공유하고 자살예방을 위한 상호 협력체계 구축하는 발판을 마련했다”며 “대전이 생명존중 선도 도시로 거듭날 수 있게 노력하겠다”고 말했다.

