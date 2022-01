이재명 “윤석열 안보 포퓰리즘, 비난받아 마땅”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 15일 윤석열 국민의힘 후보의 ‘선제 타격’ 발언 등을 겨냥, “정치적 이익을 위해 당리당략적으로 안보에 위해를 가하는 안보 포퓰리즘은 참으로 비난받아 마땅하다”고 말했다.

이 후보는 이날 오후 춘천에서 열린 강원도 18개 시군 번영회장과의 간담회를 마치고 기자들과 만나 이같이 말했다.

그는 "국가의 역할 중에 가장 중요한 것이 국민의 생명과 안전을 지켜내는 안보"라며 "안보에는 여야와 정략이 없어야 하는 것"이라고 밝혔다.

이준석 국민의힘 대표가 자신을 겨냥해 "본인이 생각하는 젠더관과 2030을 위한 공약과 정책을 내놓으면 되지 뭐 이리 말이 많은가"라고 지적한 것에 대해서는 "정치는 기본적으로 국민통합을 지향해야 하는데 편을 갈라 갈등을 부추기고 정치적 이익을 취하는 태도는 정말 배격해야 할 나쁜 정치풍토"라고 맞섰다.

