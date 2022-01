여영국 "정의당, 여기서 주저앉을 수 없어…제대로 성찰, 대표직 연연하지 않아"

15일 정의당 긴급회의

여영국 대표 "시민의 삶 지키기 위한 정의당 소명 위해 무엇이든 하겠다"

[아시아경제 오주연 기자] 정의당 여영국 대표가 15일 "정의당은 주저앉을 것인지, 다시 일어설 것인지 중대기로에 섰다"며 "인적쇄신을 포함한 어떤 성찰도 당 대표로서 수용하겠다. 저부터 대표직에 연연하지 않겠다"고 밝혔다.

이날 여 대표는 오후 당사에서 열린 긴급연석회의 모두발언에서 "무엇을 고쳐야할 지 제대로 성찰하겠다"며 이같이 말했다.

여 대표는 "심상정 후보가 선거운동을 중단했다. 대표로서 책임을 통감한다"면서 "그러나 아무리 힘들고 어려워도 정의당은 여기서 주저앉을 수 없다"고 강조했다.

그는 "무상급식, 상가입대차보호법 제정, 기초노령연금 등 시민들의 삶에 울타리가 되어왔던 진보정당의 소명은 중단될 수 없다"면서 "마지막 소임이라 말하면서 감당했던 무게를 후보 역시 절대 포기하지 않을 것"이라고 말했다.

여 대표는 "다시 일어서겠다. 무엇을 고쳐야할지 제대로 성찰하겠다"며 "절박한 시민들의 삶에 다가가기 위해 어떤 노력을 해야하는지 찾겠다"고 했다.

이어 국민들을 향해 "심상정 없는 대선이 아니라 심상정 있는 대선을 만들어달라"고 호소했다.

정의당은 이날 회의에서 선대위 쇄신안을 마련하고, 지난 12일 이후 칩거에 들어간 심 후보에게도 전달할 예정이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr