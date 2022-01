부산 찾은 윤석열, 순직선원위령탑 참배… "마음의 짐 덜었다"

[부산= 박준이 기자] 부산 방문 이틀 차인 윤석열 국민의힘 대선후보가 부산 영도구에 위치한 순직선원위령탑을 찾아 "큰 마음의 짐을 덜었다"고 말했다.

윤 후보는 15일 오전 부산 영도구에 위치한 순직선원위령탑에 방문해 참배한 후 "부산 시민들을 뵈러 오게 되면 당연히 처음부터 순직선원 위령탑에 참배를 해야 하는데 지난 12월4일 대선후보가 되고 처음 부산에 방문할 때는 일정 여건 상 안됐다"며 이같이 밝혔다. 위패봉안소를 방문한 뒤 방명록에는 ‘해양 개척의 영웅 선원들의 희생과 헌신 잊지 않겠습니다’라고 적었다.

그는 참배 후 전국해상선원노동조합연맹 관계자들과의 간담회에서 "제가 국민학교 6학년 때 여름방학 직전 남태평양에서 받은 삼촌의 편지글이 생각난다"며 "우리나라 원양업과 해양산업이 이제 막 발돋움을 해서 걸음마 하던 단계로 기억한다"고 운을 띄웠다.

이어 "60년 동안 세계 10대 강국 중 하나로 발돋움하기까지는 많은 해난 사고로 순직하신 우리 선원들의 희생과 헌신이 있었기에 가능했다"고 말했다.

"바쁘게 살아가면서 이 분들의 희생과 헌신이 없었더라면 우리의 편안한 삶이 있었겠느냐는 것을 잊고 사는 분들이 많다"며 "이 분들이 없었다면 현재의 성장을 도저히 달성할 수 없다는 것을 국민 전체가 잊지 않아야 한다"고 강조했다.

윤 후보는 "새 정부를 맡게 되면 국가를 위해 희생하고 헌신한 분들에 대한 예우를 다하고 국민들과 함께 그분들의 헌신을 잊지 않는 나라가 되도록 확실히 만들겠다"고 다짐했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr