▶정성춘씨 별세, 조홍순씨 남편상, 정경자·정희철(사업)·정희제(코리아헤럴드 마케팅국장)씨 부친상 = 한양대병원 장례식장 2호실, 발인 17일 오전 9시. ☎ 02-2290-9452

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr