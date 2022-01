'광주 붕괴사고' 실종자 가족들 "지역 국회의원 나몰라라 태도" 규탄

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] '광주광역시 화정아이파크 붕괴사고'와 관련해 실종자 가족은 15일 "정치인에게 이메일을 보냈지만 전부 답장이 없었다"고 규탄했다.

실종자 가족 대책위원회 대표 안모씨는 이날 기자들과 만나 "전날 지역 국회의원들에게 이메일로 사고에 관심을 가져달라고 부탁했지만 답장 온 정치인은 단 한명도 없었다"고 했다.

그는 "현대산업개발의 잘못된 부분에 대해서 메일을 보냈다. 저희는 힘이 없지 않냐"며 "현재 시민 중에서도 이 사고를 모르는 분이 많다. 광주도 대도시 아니냐, 관심이 멀어지면 사고친 사람이 제일 좋아할테니 관심을 달라는 내용"이라고 설명했다.

이어 "답장이 없으니 저 회사(현대산업개발)와 결탁이 된 것은 아닌지 의심하고 있다"며 "현장에 오면 불편하니까, 오라는 얘기가 아니다. 다만 '자기 일 아닌 것처럼' 구는 것이 이해가 되지 않는다"고 지적했다.

안씨는 "자기가 광주 국회의원이고, 자기가 정치인이면서 (자기 일이 아니면) 누구의 일이냐"며 "그러라고 국민들이 권리를 준 것이 아니잖냐. 알아서 움직여주면 결탁 같은 의심은 하지도 않는다"고 주장했다.

이어 "알아서 움직여주면 되는데 안 되니까 말을 하는 거다. 근데 말을 해도 메아리가 되니 어쩔 수 없다"며 "광주 정가에서 이 사건이 제대로 해결 안된다면 시민들의 표를 받겠냐. 저부터도 안 주고 싶다"고 비판했다.

끝으로 "관심에서 멀어지면 저희 가족은 누가 구조하겠냐. 잘못하면 실종자로 남아서 저 아파트에 분양 때까지 묻히는 거 아닌가 싶다"며 "저희가 할수있는 건 이렇게 시민들에게 호소하는 것 뿐"이라고 했다.

