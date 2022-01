영유아 생애 초기 가정방문 효과 연구

강서구, 서울대 산학협력단과 손잡고 ‘한국형 생애 초기 가정방문 중재 연구’ 추진...생애 초기 건강관리사업 임산부, 영유아에게 미치는 효과 입증

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 서울대 산학협력단과 손잡고 ‘한국형 생애 초기 가정방문 중재 연구’를 추진한다.

본 연구는 현재 정부 차원에서 실시되고 있는 임산부, 영유아 대상 가정방문 프로그램인 ‘생애 초기 건강관리 시범사업’이 아동의 건강발달과 엄마의 건강에 미치는 효과를 밝히기 위해 실시되는 무작위 대조 연구다.

연구는 2024년까지 약 4년간 진행되며, 구는 이번 연구에 참여할 임산부를 오는 12월까지 상시 모집한다.

참여를 희망하는 임신 37주 이내의 임산부는 강서구보건소에 방문 또는 유선으로 신청하면 된다.

신청자 가운데 위험도 평가를 통해 참여자를 선정, 선정된 임산부는 무작위 배정시스템을 이용, 절반의 확률로 중재군 혹은 대조군으로 나뉘게 된다.

중재군으로 배정된 임산부는 산전부터 출산 후 아동이 만 24개월이 될 때까지 간호사의 지속적 가정방문 서비스와 함께 설문 및 관찰 평가를 받게 되며, 대조군은 동일 기간 동안 연구 평가에만 참여하게 된다.

중재군과 대조군 모두 평가에 대한 사례비로 상품권을 받게 되며 사업 참여 2년 종료 시점에 아동발달에 대한 면밀한 검사도 받게 된다.

연구 결과는 해당 사업의 전면 확대를 위한 과학적 근거로 활용될 예정이다.

구 관계자는 “지역사회 공공의료 서비스를 평가하는 의미 있는 연구에 함께하게 돼 기쁘게 생각한다”며 “이번 연구를 통해 강서구 뿐 아니라 전국의 더 많은 산모와 가정이 생애 초기 건강관리사업의 혜택을 받을 수 있게 되길 바란다”고 말했다.

자세한 문의는 서울대 의학연구원 또는 강서구보건소 건강관리과로 하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr