전남 영암 육용 오리 농장서 고병원성 AI 의심 사례 발생

[아시아경제 서믿음 기자] 전남 영암 육용 오리 농장에서 고병원성 AI 의심 사례가 발생했다고 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부가 15일 밝혔다.

현재 해당 농장에는 육용 오리 3만3000마리가 사육되고 있다. 반경 1㎞ 이내 다른 가금 농가는 없다. 고병원성 여부는 1∼3일 후 나올 예정이다.

고병원성 AI가 최종 확인되면 이번 동절기 들어 가금농장에서 21번째 발생하는 것이다.

중수본은 의심 사례가 확인된 즉시 초동대응팀을 현장에 투입해 해당 농장에 대한 출입 통제, 예방적 살처분, 역학조사 등 선제적 방역 조치를 시행하고 있다.

중수본은 "사육 가금에서 폐사 증가, 산란율·사료 섭취량·활동성 저하 등 의심 증상을 면밀히 관찰해 이상이 있으면 즉시 방역 당국으로 신고해 달라"고 당부했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr