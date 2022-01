"비대면 설, 호캉스 갈까" 호텔家, 이색 설 패키지 선보인다

[아시아경제 김유리 기자] 호텔업계가 비대면 설 트렌드에 이색 설 패키지를 속속 선보이고 있다. 코로나19 우려 등으로 고향에 방문하지 않고 개별 가족 단위로 명절을 보내게 된 이들이 기억에 남는 설 연휴를 보낼 수 있도록 문화 체험·선물 등을 패키지로 묶었다.

호텔신라의 프리미엄 비즈니스호텔 신라스테이는 호캉스와 문화 체험을 접목한 '컬처 스테이' 패키지를 선보인다고 15일 밝혔다. 도심 속 호캉스와 문화 생활을 동시에 즐기려는 라이프스타일을 고려해 기획된 것으로, 서울에 있는 호텔에서의 휴식과 미술관 전시 관람 등을 함께 할 수 있도록 구성했다. 부산 낙동강 하구의 문화 관광 명소를 둘러볼 수도 있다.

'신라 컬처 스테이' 패키지는 객실(1박), 뚝섬미술관 관람권(2매), 조식(2인)으로 구성됐다. 2월 말까지 신라스테이 서울권 호텔(광화문, 서대문, 마포, 역삼, 서초, 삼성, 구로)에서 이용할 수 있다. 신라스테이 서부산의 '서부산 여행길' 패키지는 '부네치아(부산의 베네치아)'로 불리는 사하구 '장림포구'와 인근 문화 관광 명소를 문화 관광 해설사의 설명을 들으며 관람하는 '로컬 컬처' 여행을 포함했다. 객실(1박), 문화관광해설 여행(장림포구 코스) 여행(2인 참여권), 신라스테이 시그너처 베어(1개), 핫팩(2개)로 구성됐으며 3월27일까지 이용할 수 있다. 패키지는 토, 일요일에 한해 이용 가능하다.

글래드 호텔은 설 연휴를 맞아 '설레는 글래드 패키지'를 오는 28일부터 다음달 6일까지 선보인다. 서울 3개의 글래드 호텔(글래드 여의도, 글래드 마포, 글래드 강남 코엑스센터)과 메종 글래드 제주에서 선보이는 '설레는 글래드 패키지'는 지점별 선착순 40팀 한정으로 서울 도심과 제주에서 글래드 감성을 담은 설 선물세트와 함께 안전하고 편안한 호캉스를 즐길 수 있도록 기획됐다.

객실 1박과 '글래드샵 리빙 아이템' 1세트를 설 선물세트로 제공한다. 글래드샵 리빙 아이템은 글래드 호텔 로비에 들어서면 느낄 수 있는 향을 담은 '글래드 포레스트 디퓨저'와 '글래드 룸스프레이'로 구성됐다. 여유로운 설 호캉스를 위해 오후 2시 레이트 체크아웃 서비스를 제공한다. 메종 글래드 제주는 뷔페 레스토랑 '삼다정' 조식 2인을 추가로 제공한다. 패키지 가격은 서울 글래드 호텔은 7만원(세금 불포함)부터, 메종 글래드 제주는 14만8000원(세금 포함)부터다.

메이필드호텔 서울은 온느 28일부터 다음달 1일까지 '뉴 이어스 포춘(New Year's Fortune)'을 선보인다. 스탠다드 객실 1박이 포함된 이번 패키지는 모든 고객에게 100% 당첨 경품을 제공하는 '2022 임인년 호(虎)춘 쿠키' 이벤트를 진행한다. 쿠키 속 새해 덕담 메시지와 함께 뷰티 브랜드 헉슬리(Huxley)의 '프래그런스 컬렉션 모로코 시너리', 퓨리티의 '퓨리티 마누카 UMF 5+크리스탈스위트' 및 '퓨리티 마누카 UMF 10+스냅팩', 키즈 코스메틱 브랜드 슈슈앤쎄씨의 '샴푸 및 컨디셔너'와 '바디클렌저 및 로션', 유기농 캔디 야미얼스의 '유기농 비타민 C막대사탕, 유기농 후르츠 스낵, 구미웜 젤리로 구성된 스페셜 패키지'를 경품으로 제공한다. 룸서비스, 뷔페 레스토랑 캐슬테라스, 이탈리안 레스토랑 라페스타에서 사용 가능한 바우처 10만원권도 제공한다. 호랑이띠 고객은 주민등록증 지참시 슈페리어 객실로 업그레이드 해주는 혜택도 포함됐다.

해비치 호텔앤드리조트가 운영하는 경기 화성시 '롤링힐스 호텔'은 오는 28일부터 다음달 2일까지 '범상치 않은 2022 패키지'를 선보인다. 이 패키지에는 스탠더드 객실에서의 1박과 조식 2인, 매생이 굴 떡국 2인 이용 혜택이 포함된다. 곶감과 치즈의 풍미가 어우러진 '곶감 크림치즈 호두말이' 1팩도 제공된다. 예약 순서에 따라 선착순 10객실에 한해 호호당 윷놀이 세트도 증정한다. 설 당일(2월 1일)에 체크인하는 고객에는 한 객실 당 복주머니와 전통 공기놀이 세트를 하나씩 제공한다. 겨울 정원을 바라보며 물놀이를 즐길 수 있는 실내 수영장 및 피트니스 이용 혜택도 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr