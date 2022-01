안철수 “자영업자·소상공인의 대출 만기 연장·상환유예 필요”

안철수 국민의당 대선 후보는 15일 코로나19로 피해가 큰 자영업자와 소상공인에 대한 대출 상환 추가 유예 조치를 촉구했다.

안 후보는 이날 페이스북에 "금리 인상으로 중소기업과 자영업자, 소상공인 부담도 함께 커졌다"며 "금융당국과 금융권의 결단을 통해 대출 만기 연장과 상환 유예 조치를 취해달라"고 주장했다.

이어 "유예 조치를 할 경우 반드시 연장 금리도 인상 전 대출금리를 그대로 적용해야 실질적인 효과가 있다"고 했다.

이어 "코로나19 확산 이후 3차례에 걸친 대출 만기 연장과 원금·이자 상환유예 정책이 3월 말 종료를 앞두고 있다"며 "그 규모는 2021년 9월 기준으로 총 222조원(약 90만건)에 달한다"고 설명했다.

그러면서 "코로나19로 인한 실물경제 위기는 매출 감소에 따라 실물 부문에서 발생하는 유동성 위기"라며 "당장 수요 감소와 매출 급감 등에 의한 실물경제 위기를 극복하지 않으면 더 큰 금융시장 불안으로 이어질 수 있다"고 강조했다.

