15일 08:00 수색 재개…'광주 붕괴사고' 실종자 5명 어디에

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 서구 화정아이파크 붕괴 사고로 실종된 작업자 5명에 대한 수색이 5일차에 접어들었다.

소방당국은 15일 오전 8시부터 구조대원 205명, 장비 42대를 투입해 실종자 수색을 재개했다고 밝혔다.

중장비를 활용해 잔해를 치워가며 전날 60대 남성 1명을 수습한 지하 주차장 입구 근처와 안쪽을 수색할 방침이다.

현재 지하 4층부터 지상 23층까지는 내부 진입이 가능해 인명구조견과 구조대원을 투입해 수색을 이어간다.

24층부터 상층부로는 붕괴로 인해 잔해가 쌓여 있고 낭떠러지가 된 공간도 많아 근접할 수 없기 때문에 내시경 등 장비를 투입하고 있다.

지지대가 파손돼 불안정하게 붕괴 건물에 기대어 있는 타워크레인 상부를 해체하기 위한 사전 작업도 이뤄진다.

사고 현장 시공사인 현대산업개발은 1200t급 대형 해체용 크레인 부품을 들여왔으며 이날부터 이틀에 걸쳐 해체용 크레인을 조립해 현장에 투입할 계획이다.

