먹는 치료제 투약 첫날 전국 재택치료자 총 9명 처방…1호는 70대 男(종합)

[아시아경제 서소정 기자] 정부는 화이자의 먹는 치료제 '팍스로비드' 투약 첫날 오후 7시 기준 재고관리시스템을 통해 확인한 결과 전국에서 처방된 환자가 총 9명이라고 14일 밝혔다.

지역별로는 서울 3명, 대구 3명, 대전 1명, 경기 2명 등이다. 1호 처방자는 대전의 70대 남성으로 비대면 진료를 통해 먹는 치료제를 처방받아 투약했다. 재택치료자는 전일 기침 등 증상 발현으로 유전자증폭(PCR) 검사를 받았고, 이날 오전 확진돼 기초역학조사 후 재택치료 대상으로 확정됐다.

비대면 진료 시 의사는 건강상태, 기저질환 등을 문진하고, 의약품안전사용서비스(DUR)를 조회해 투약 중인 병용금기 의약품이 없는 것을 확인해 먹는 치료제 투약을 결정했다. 병원에서 처방전 발행 후 담당약국에서는 병용금기 의약품 복용여부를 중복으로 DUR을 통해 확인하고, 처방에 따라 조제해 약국에서 직접 재택치료자에게 전달했다.

재택치료자는 의료진의 처방과 약국의 복약지도에 따라 먹는 치료제를 투약받고, 관리의료기관에서 투약 1~2시간 이후 유선으로 투약여부와 건강상태를 확인했다.

이날부터 다음 달 3일까지 3주간 사용될 팍스로비드 2만1000명분은 시도 배정물량 1만3337명분(63.5%), 질병관리청 조정물량 7663명분(36.5%)이다. 시도별 배정물량은 지난 1일 65세 이상 재택치료 환자 수와 생활치료센터 입소자 수를 근거로 산정했으며, 시도를 통해 물량조정이 필요한 경우 물량조정 신청을 받고 있다.

시도 배정물량은 이날부터 오는 15일까지 280개 담당약국과 89개 생활치료센터에 배송이 완료되며, 질병청 조정물량은 재고관리시스템을 통한 지자체 수요와 일부 지역 대량 확진자 발생에 긴급 지원하기 위해 운영된다.

중앙사고수습본부는 이날 시도회의, 업무연락을 통해 내일부터 먹는 치료제의 적극 활용을 당부했다.

중앙방역대책본부 상황총괄단 임숙영 단장은 "화이자사 먹는 치료제는 입원 또는 사망을 88% 감소시키는 효과가 있고, 증상 발현 후 5일 이내 투약이 중요하다"며 "환자들은 복용 중인 의약품, 건강상태를 의료전문가에게 알려 안전한 의약품 복용을 해야한다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr