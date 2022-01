나주시, 타 지역 방문·모임 자제 당부…이달에만 144명 확진

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시가 코로나19 변이바이러스인 ‘오미크론’ 확산 차단을 위한 생활방역 준수와 타 지역 방문 및 모임 자제 등 ‘잠시 멈춤 운동’의 참여를 요청했다.

강인규 시장은 14일 “오미크론 변이 바이러스가 지역에 급속도로 확산되는 위태롭고 엄중한 상황이다”며 긴급 호소문을 발표했다.

강 시장은 이를 통해 최근 급격한 증가세를 보이고 있는 코로나19 확산 차단을 위한 시민들의 적극적인 방역 협조를 요청했다.

앞서 시는 지난 2020년 코로나19 첫 확진자 발생 이후 현재까지 641명의 확진자가 발생했다.

특히 올해 새해 시작 후 2주 만에 144명 확진자가 발생하는 등 급격한 증가세를 보이고 있다.

이 중 오미크론 확진자는 48명으로 무증상인 경우가 많고 전파력이 빨라 지역 확산세가 더욱 거세지고 있다는 분석이다.

강 시장은 “지금 확산세를 멈추지 못하면 그토록 바라던 일상은 더욱 멀어지고 생업에 더 혹독한 겨울이 찾아올 수 있다”며 “설 명절까지 ‘잠시 멈춤’ 운동에 적극 동참해주길 바란다”고 말했다.

이어 “감기와 같은 가벼운 증세라도 선제 검사를 받고 KF94이상 마스크를 반드시 착용해주길 바란다”며 “방역망이 회복될 때까지 타 지역 방문과 각종 행사, 사적 모임 등은 가급적 잠시 멈춰주길 부탁드린다”고 덧붙였다.

더불어 “백신 접종은 새로운 변이바이러스 유행에 대응할 수 있는 최선의 방법이자 코로나19 사태 종식을 위한 생활방역의 실천이다”고 강조했다.

그러면서 “12만 시민이 사회 안전을 지키는 방역 사령관이 돼주길 바란다”며 “시민들이 건강한 일상을 되찾는 그 날까지 혼신의 힘을 다해가겠다”고 밝혔다.

