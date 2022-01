제철 맞은 딸기…라떼·와플·케이크 속속 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 식음료업계가 제철 맞은 과일 딸기를 활용한 다양한 제품을 선보이고 있다.

14일 업계에 따르면 투썸플레이스는 최근 신제품 치즈 크럼블 딸기 쉐이크, 생딸기 가득 주스, 스트로베리 라떼, 스트로베리 초콜릿 프라페 등을 선보였다.

신제품 음료 출시를 기념해 시즌 음료 4종 구매 시 멤버십 리워드 하트를 추가로 증정하는 '더블하트 베네핏' 이벤트도 진행한다. 이벤트는 이달 20일부터 다음 달 2일까지 투썸하트 정회원을 대상으로 진행한다.

이디야커피는 최근 딸기 음료 4종 ▲딸기 라떼 ▲생딸기 연유 플랫치노 ▲생딸기 피치 히비스커스 ▲생딸기 피치 루이보스를 선보였다. 딸기를 활용한 베이커리 3종(생딸기 연유 브레드와 생딸기 와플, 생딸기 크로플)도 함께 선보였다.

카페베네도 생딸기를 활용한 신메뉴 5종을 출시했다. 국내산 설향 딸기를 활용해 신선하고 달콤한 맛을 살린 것이 특징이다.

신메뉴는 ▲생딸기 주스 ▲생딸기 라떼 ▲딸기 쿠키앤크림 프라페노 구성의 음료 3종과 ▲생딸기 순우유 케이크 ▲생딸기 초콜릿 케이크로 구성된 케이크 2종이다.

롯데GRS의 엔제리너스도 딸기 음료 4종과 디저트를 출시했다. 음료 4종은 딸기듬뿍주스, 크리미딸기라떼, 믹스베리주스, 베리몽키라떼 등이다. 디저트는 부드러운 소보루 크림번에 상큼한 딸기를 토핑한 딸기소보루크림번을 선보였다.

엔제리너스는 신제품 출시를 기념해 신제품 딸기음료와 딸기소보루크림번으로 구성된 딸기 세트를 구매하는 고객들에게 할인 혜택을 준다. 고객들은 딸기세트를 약 27% 할인된 8500원에 구매할 수 있다.

공차코리아는 진짜 딸기를 사용해 입 안 가득 상큼 달콤함이 느껴지며 딸기 쥬얼리, 슈크림, 초콜렛, 쿠키 등 딸기와 찰떡궁합 재료를 더해 취향에 따라 골라 마실 수 있는 신제품 '리얼 딸기 쥬얼리 밀크티', '슈크림 딸기 밀크티', '딸기 초코 쿠키 스무디'를 선보였다.

업계 관계자는 “딸기는 겨울철 대표 시즌 재료로, 소비자들로부터 매해 꾸준한 사랑을 받는 과일”이라며 “생딸기 가격이 급등하면서 자연스럽게 딸기가 들어간 식음료 제품을 대신 찾는 소비자들이 늘 것으로 예상된다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr