제주개발공사, 한국생산기술연구원과 친환경 패키징 공동 연구개발

[아시아경제 임혜선 기자] 제주특별자치도개발공사는 13일 제주도 제주시에 있는 제주개발공사 임시사무연구동에서 김정학 사장과 한국생산기술연구원 이낙규 원장 등 관계자가 참석한 가운데 ‘친환경 패키징 공동 연구개발을 위한 업무협약’을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번 협약은 패키징 산업의 탄소중립 및 ESG경영을 위해 친환경 녹색 포장 기술 기반으로 제주 자원의 지속가능한 발전을 위한 친환경 패키징, 기술개발, 사업협력, 기술교류 활성화를 위해 마련됐다.

양 기관은 협약에 따라 친환경 신소재, 신기술을 활용한 플라스틱 저감 및 혁신 제품을 개발한다. 또한 친환경 패키징 기술 및 유통물류 분야의 공동연구 개발과제를 발굴하고 시제품 분석·평가 등 인프라 활용 및 상호 발전을 위해 협력하기로 합의했다.

제주개발공사는 이번 업무 협약 체결을 통해 JPDC 친환경 패키징 연구개발(R&D) 구축 및 확대를 통한 지속가능한 ESG경영 구현을 위해 친환경 패키징 개발에 선도적 역할을 한다는 방침이다.

김정학 제주개발공사 사장은 "국내 기업의 생산기술 개발 및 실용화 지원을 통해 쌓은 노하우를 가진 한국생산기술연구원과의 협력이 공사의 친환경 패키징 연구개발 역량을 강화하고 공동연구를 통해 혁신적인 성과를 창출할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 설명했다.

