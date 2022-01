한국철도, 설 연휴 승차권 ‘예매율 51.8%’…"16일까지 결제 마쳐야"

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 설 연휴 열차 승차권 예매가 51.8% 마감됐다.

한국철도(코레일)는 지난 11일~13일 비대면으로 설 연휴 열차 승차권을 예매한 결과 판매좌석(창측 한정) 총 98만6000여석 중 51만1000석의 예매가 완료됐다고 14일 밝혔다.

주요 노선별 예매율은 경부선 52.5%, 경전선 54.8%, 호남선 59.2%, 전라선 63.6%, 강릉선 49.2%, 중앙선 56.8%로 집계된다.

귀성객이 가장 많은 날은 29일로 이날 하행선 예매율은 83.1%(경부선 85.9%·호남선 94.2%)에 이른다.

반대로 귀경객이 가장 많은 날은 내달 2일로 이날 상행선 예매율은 85.8%(경부선 90.0%·호남선 94.8%)로 집계된다.

예매한 승차권은 오는 16일 자정까지 결제를 마쳐야하며 결제하지 않은 승차권은 예매가 자동 취소돼 예약 대기 신청자에게 배당된다.

특히 11일 전화를 통해 승차권을 예약한 경로·장애인의 경우 16일까지 신분증(주민증·장애인등록증)을 소지하고 역창구를 방문해 현장결제 후 실물 승차권을 수령해야 실제 열차를 이용할 수 있다.

한편 한국철도는 예매되지 않은 잔여석을 13일 오후 3시부터 철도역 창구와 자동발매기, 홈페이지, 모바일 앱 ‘코레일톡’을 통해 판매하고 있다.

