대전시, ‘지역서점 활성화’ 도서구입 캐시백 최대 20%

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 지역서점 활성화 일환으로 지역화폐로 도서를 구입할 때 최대 20% 캐시백을 지급한다.

14일 시는 이날부터 지역서점에서 온통대전으로 도서를 구입하면 기본 10% 캐시백에 추가 10% 캐시백을 지급하는 ‘지역서점 온통대전 도서 캐시백’ 사업을 실시한다고 밝혔다.

1인당 월 7만원 한도 내에서 도서를 구입할 경우 추가 캐시백을 지급하는 형태로 올해는 지난해 5만원에서 구매한도를 2만원 늘렸다.

이 사업은 2020년 10월부터 지난해까지 총 3차례에 걸쳐 실시됐으며 이를 통해 지역 서점의 일평균 매출액은 2배가량 늘어나는 효과를 얻었다. 시가 올해 지역서점 온통대전 도서 캐시백 사업을 지속하게 된 배경이다.

문인환 시 문화체육관광국장은 “시민의 책 읽는 문화조성을 위해 도서 캐시백 사업을 진행하는 동시에 지역서점에서의 북콘서트, 소규모 독서모임 등 각종 문화행사 개최를 지원할 계획”이라고 말했다.

한편 시는 지난해 하반기 ‘지역을 이끄는 힘’이란 주제로 지역서점 아카데미 2회, ‘대통령의 글쓰기’의 저자 강원국 작가 초청 등 지역서점에서의 북콘서트 3회, 지역서점 소규모 독서모임 지원 등을 추진했다.

