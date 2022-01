수원 영흥공원 새이름 '수원숲' 등 5개로 압축

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 '영흥공원'의 새로운 명칭 선호도 조사에 나선다.

수원시는 지난해 12월 '영흥공원 명칭변경 시민공모'를 통해 선정한 ▲수원숲 ▲영흥 숲공원 ▲영통어울공원 ▲영통수풀공원 ▲수원 시민의 숲 등 5개 이름을 대상으로 선호도 조사를 진행한다고 14일 밝혔다.

선호도 조사는 오는 17일 오후 2시부터 28일 오후 6시까지 수원만민광장 홈페이지에서 진행된다. 누구나 참여할 수 있다.

시는 1차 심사(50%)와 온라인 선호도 조사(50%) 점수를 합산해 당선작을 다음 달 14일 발표한다.

최우수상 1명에게는 온누리상품권 20만원이, 우수상 2명에게는 온누리상품권 10만원이 각각 증정된다.

시는 공원조성계획 변경 등 행정절차를 거쳐 새로운 명칭을 확정한다.

영흥공원 영통구 원천동 303번지 일원에 있으며 1969년 6월 공원시설로 지정된 근린공원이다. 면적은 축구장 70개 넓이인 50만 6800㎡에 이른다. 수목원과 공원 등을 조성하는 영흥공원 민간개발 조성사업은 올해 8월 준공을 목표로 차질없이 진행되고 있다.

