‘2215억 횡령’ 오스템임플란트 직원 구속 송치…질문에는 묵묵부답

14일 오전 구속 상태로 검찰 송치

경찰, 기소 전 몰수보전 및 추징 신청

가족 및 회사 관계자 공범 수사도 계속

[아시아경제 유병돈 기자] 회삿돈 2215억원을 횡령한 혐의를 받는 오스템임플란트 직원 이모씨(45·구속)가 검찰에 넘겨졌다.

서울 강서경찰서는 14일 오전 7시40분께 특정경제범죄가중처벌법상 업무상 횡령 혐의를 받는 이씨를 검찰에 송치했다. 오스템임플란트 재무관리팀 직원인 이씨는 지난해 3월부터 법인계좌에서 자신의 계좌로 8차례에 걸쳐 2215억원을 송금한 혐의로 구속돼 조사를 받아 왔다.

이날 검찰 송치 전 모습을 드러낸 이씨는 범행 동기 등을 묻는 취재진 질문에 아무런 답변을 하지 않은 채 호송차에 올라탔다.

앞서 경찰은 횡령금액 중 실제 피해액인 1880억원의 용처를 파악하고, 주식 손실분 등을 제외한 전액을 회수했다. 이씨가 681억원으로 구매한 1㎏짜리 금괴 855개를 포함해서다. 다만, 이씨가 주식에 투자해 잃은 761억원 규모의 손실금액은 회수가 불가능한 상태다.

또 경찰은 지난 12일 이씨 부동산과 주식, 예금 등 330억원대 재산에 대해 기소 전 몰수보전 및 추징을 신청했다. 기소 전 몰수보전은 피의자가 법원의 혐의 판결 전 부동산 등 불법취득 재산을 처분하지 못하도록 하는 것이다. 기소 전 추징보전은 피의자가 범죄로 취득한 이익금 등을 사용했을 경우 당국이 해당 액수만큼 징수하기 위해 부동산 등 재산을 처분하지 못하도록 하는 조치다.

이와 함께 경찰은 이씨 진술과 실제 횡령 과정이 일치하는지 확인하고, 이씨가 주장한 공범 의혹을 조사하기 위해 강서구 마곡동에 있는 오스템임플란트 본사를 압수수색하기도 했다. 서민민생대책위원회가 최규옥 회장과 엄태관 대표를 자본시장법 위반(시세조종) 혐의로 고발한 건도 강서경찰서에 배당됐다.

아울러 경찰은 이씨의 아내와 여동생, 처제 부부도 입건해 조사하고 있다. 이 가운데 이씨 아내와 처제는 공범으로 판단돼 업무상 횡령과 범죄수익은닉 혐의가 적용됐다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr