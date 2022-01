설훈, '이재명 탄압' 송영길에 "실언 사과하고 원팀 만들어야"

"당 대표가 사실 아닌 일로 분열·갈등 조장해서는 안 돼"

[아시아경제 윤슬기 기자] 설훈 더불어민주당 의원이 13일 '이재명 대선 후보는 문재인 정부에서 탄압받던 사람'이라고 말한 송영길 민주당 대표를 향해 "실언에 대해 사과하고 원팀을 만드는 데 진력하기 바란다"고 목소리를 높였다.

설 의원은 이날 오후 페이스북 글에 글을 올려 "대선 승리를 위해 힘을 하나로 모아야 할 중요한 때라고 생각해 침묵을 지키려 했으나, 송 대표가 자신의 발언으로 논란이 커지는데도 아무런 책임을 지지 않는 것을 보고만 있을 순 없다"며 이같이 말했다.

앞서 송 대표는 11일 MBC 뉴스외전에 출연해 "민주당 대표는 송영길로 바뀌었고, 이 후보는 문재인 정부에서 탄압받던 사람"이라며 "(이 후보는) 기소돼서 거의 (정치적으로) 죽을 뻔했다. (이 후보가) 장관을 했느냐, 국회의원을 했느냐"라고 말한 바 있다.

설 의원은 이어 "우리는 지금 경선 과정의 상처를 조금씩 치유하고 원팀이 되어 나아가려는 중요한 순간에 서 있다"며 "당원들의 힘을 하나로 모아 민주당의 승리와 정권 재창출을 진두지휘해야 할 당 대표가 사실이 아닌 일로 분열과 갈등을 조장해서는 안 된다"고 지적했다.

그러면서 "실언이었다면 지금이라도 당원들에게 사과하고, 당원들의 힘을 하나로 모으는데 진력하기 바란다"고 거듭 강조했다.

