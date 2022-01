동의대, 외국인 유학생 한글 백일장 시상식

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동의대 대외협력처 국제교류팀은 지난 12일 대학 본관 2층 회의실에서 ‘외국인 유학생 동의 한글 백일장 시상식’을 진행했다.

동의대는 지난 11월에 교육부 대학혁신지원사업으로 외국인 유학생을 대상으로 한글 백일장을 진행했다.

대회는 △코로나19와 나의 유학 생활 △나의 한국 문화 체험기(영화, 드라마, 여행 등)로 주제를 구분해 진행됐다.

심사 후 모두 16명을 시상했으며 ‘코로나19와 나의 유학 생활’ 부문에서 대학원 스토리텔링 학과 유윈윈 씨(중국)가 대상과 장학금 70만원을 받았다.

‘나의 한국 문화 체험기 부문’에선 물리치료학과 응웬탄비엣린 씨(베트남)가 대상과 장학금 70만원을 받았다.

최우수상과 장학금 60만원은 기계공학전공 썸니린 씨(캄보디아)와 무역학전공 쩍 끔차이 씨(캄보디아)가 받았다.

유윈윈 씨는 “안전하고 안정된 생활 덕분에 성장해 가는 나 자신을 보게 됐고 한국에서의 여러 경험으로 인해 유학 생활이 점점 더 좋아지고 있다”고 말했다.

응웬탄비엣린 씨는 “첫 김장 체험은 어릴 적부터 한국 드라마로 자주 봤던 한국문화를 직접 경험하는 재미있는 시간이었다”며 “세계에 유명하고 사랑받는 한국의 김장과 김치를 종주국에서 직접 체험하는 것은 의미있다”고 말했다.

