KCM 결혼 "9세 연하 연인과 혼인신고…김포에 신혼집"

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 KCM(강창모)이 결혼을 발표했다.

13일 소속사 이미지나인컴즈는 "KCM이 평생을 함께할 사람을 만나 결혼했다"며 "상대는 9세 연하의 평범한 회사원"이라고 밝혔다.

이어 "두 사람이 최근 양가 가족들만 모인 단출한 자리에서 축복 속에 언약식을 했으며 현재 혼인신고까지 마쳤다"이라고 했다.

KCM 부부는 경기도 김포에 보금자리를 마련했으며, 3월 중 입주할 예정이다.

소속사는 "지난해 결혼을 결심하고 결혼식을 포함해 결혼 준비를 해왔으나 코로나19로 불가피하게 예식이 수차례 연기되며 발표까지 미뤄지게 됐다"고 설명했다.

그러면서 "추후 정식으로 예식을 치를 예정이다. 일정을 확정하기 어려운 상황이지만 많은 분의 축하를 받고 한 분 한 분 대면해 고마운 마음을 전할 수 있는 결혼식 자리를 하고 싶다는 바람을 전했다"고 했다.

KCM은 팬카페에 손편지를 게재하며 팬들에게 결혼 소식을 직접 전했다. 그는 "지난해 남은 제 인생을 함께하고 싶은 한 친구와 평생을 함께하기로 약속했다"고 밝혔다.

이어 "며칠 전 양가의 가족을 모시고 간소한 언약식을 했다. 정식으로 식을 올리지는 못해 아쉬움이 남지만, 팬들에게 제일 먼저 말씀드리고 싶었다"며 결혼 소식을 전했다.

KCM은 2004년 가수로 데뷔했으며, '흑백사진', '은영이에게', '스마일 어게인', '사랑의 향기' 등의 곡으로 사랑받았다. 최근 MBC 예능 '놀면 뭐하니'에서 프로젝트 그룹 MSG워너비로 출연해 화제를 모았다. 현재 각종 예능에서 활동 중이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr