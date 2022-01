[속보]심상정 "현 선거 상황 심각" 모든 일정 중단

속보[아시아경제 오주연 기자] 심상정 정의당 대선후보가 12일 "이 시간 이후 모든 일정을 중단한다"고 밝혔다.

정의당 선거대책위원회 대변인실은 이날 공지를 통해 "심 후보는 현 선거 상황을 심각하게 받아 들이고, 이 시간 이후 모든 일정을 중단하고 숙고에 들어갔다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr