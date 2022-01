文대통령 "최근 잇따른 안전사고…근본원인 철저히 조사하라"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 12일 "최근 잇따른 안전사고의 근본적인 원인을 철저히 조사하고, 사전 예방과 재발 방지를 위한 안전대책 강화 등 후속 조치에 만전을 기하라"고 참모들에게 지시했다.

박경미 청와대 대변인은 문 대통령이 이날 오전 참모회의에서 이같이 지시했다고 밝혔다.

또 문 대통령은 "청와대를 비롯한 전 부처는 경각심을 갖고 국민보호의 책임을 다하도록 공직기강을 확립하라"고도 말했다.

한편 문 대통령은 어제 국회 본회의를 통과한 노동이사제에 대해 "공공기관의 공정성과 투명성 제고를 위해 도입되는 노동이사제는 우리 사회의 경영 문화를 바꾸는 계기가 될 것"이라며 "그 준비에 만전을 기하고 공공기관부터 모범을 보이기 바란다"고 밝혔다.

또 '경찰관의 직무수행시 면책권 확대' 법안에 대해서는 "인권침해의 논란이 생기지 않도록 각별히 유의하고, 경찰이 시민을 보호하는 데 한 치의 소홀함도 없어야 한다"고 말했다. 정당 가입의 연령을 16세로 낮추는 정당법 개정안에 대해서는 환영하며 "더 나아가 청소년 정치 참여를 위한 인프라 확충에도 관심을 가져주기를 바란다"고 말했다.

