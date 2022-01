연일 경제행보 이재명, 산업 대전환 선언

디지털 전환 등 7개 공약 발표

"임기 내 수출 1조弗시대 열 것"

경총서 CEO들과 토크 콘서트

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 일자리 200만개를 창출한다는 ‘이재노믹스’ 신경제 비전을 발표한 데 이어 12일 ‘산업 대전환 7개 공약’을 발표했다. 전날 밝힌 이재노믹스의 ‘국민소득 5만달러·코스피지수 5000·국력 세계 5위’라는 ‘555 공약’을 넘어 산업 분야 전환으로 수출 1조달러 시대를 열겠다는 포부다.

이 후보는 이날 오전 서울 서초구 한국산업기술진흥협회에서 산업 대전환 7대 공약을 발표하면서 "4차 산업혁명을 주도할 디지털 대전환과 기후위기에 대응한 에너지 대전환의 그루터기를 만들어 산업 대전환 여건부터 단단하게 구축하겠다"고 밝혔다. 이어 "이를 발판으로 글로벌 공급망을 주도하고 대대적인 투자와 지원으로 산업생태계를 혁신해 미래산업으로 나아가는 안정적 기반을 다지겠다"고 말했다.

이번 공약은 크게 ▲디지털 대전환으로 주력 제조업 혁신 ▲탄소중립 산업 전환 촉진 ▲‘Big 10 산업 프로젝트’추진 ▲공급망 자립화·다변화 ▲‘소부장 3.0 프로젝트’ 추진 ▲맞춤형 혁신인재 양성 및 참여혁신연계망 구축 ▲임기 내 수출 1조달러 시대로 나뉜다. Big 10 산업 프로젝트는 반도체, 미래 모빌리티, 이차전지, 디스플레이, 바이오헬스 산업을 묶어 ‘5대 클러스터’를 구축하고 여기에 로봇, 그린에너지, 우주항공, 패션테크, 메타버스(확장가상세계)를 묶은 ‘이머징 5 신산업 프로젝트’를 더한 것이다. 이 후보는 "Big 10 산업 역량 극대화를 위해 필요한 인력·자금·규제 3대 혁신기반을 과감하게 개선하겠다"고 약속했다. 이와 함께 수출 시장 및 품목 다변화, 무역장벽 해소, 수출금융 확대 등으로 임기 내에 수출 1조달러 시대를 열겠다고 강조했다.

이 후보는 이날 오후 서울 경총회관에서 대기업 최고경영자(CEO)들과 토크 콘서트도 한다. 이 자리에는 한국경영자총협회장을 맡고 있는 손경식 CJ 회장을 비롯해 삼성, 현대차, SK, LG, 롯데, 포스코, 한화, GS, 현대중공업, 한진 등 10대 그룹의 CEO가 참석한다. 이 후보는 이들로부터 개별 기업 현안과 경영환경에 대한 대화를 주고받을 예정이다. 민주당 관계자는 "기업하기 좋은 환경을 조성하겠다는 이 후보의 의지를 강조하고, 네거티브 규제 도입 등 입장을 피력할 것"이라며 "노사 상생을 위한 합리적 대안도 CEO들과 논의할 예정"이라고 전했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr